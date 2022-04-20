Алексей Текслер поблагодарил южноуральских доноров и медиков

20 апреля в России отмечается Национальный день донора

На сегодня в Челябинской области более 21 тысячи почетных доноров, и только за прошлый год их ряды пополнил 721 человек. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Национальный день донора выразил им слова признательности, а также поблагодарил медиков.

«Этот праздник посвящен тем, кто чувствует свою ответственность за жизнь и здоровье других людей и не может пройти мимо чужой беды. Донорская кровь используется в роддомах и хирургических отделениях, при оказании помощи после дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаев. С начала пандемии донорская антиковидная плазма позволила многим пациентам справиться с опасной инфекцией. Все чаще южноуральцы становятся донорами костного мозга, давая людям с онкозаболеваниями шанс на выздоровление», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил доноров и работников станций переливания крови за самоотверженную и благородную деятельность и пожелал успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, Национальный день донора был учрежден 20 февраля 2007 года на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме. Дата 20 апреля была выбрана потому, что в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице с кровотечением кровь ее мужа и спас ей жизнь.