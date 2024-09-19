Алексей Текслер поблагодарил правительство Челябинской области за прошедшие пять лет

Но впереди еще много работы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил работу регионального правительства в последние годы. По его словам, многое сделано, но впереди новые вызовы и планы.

«Время было непростым. Но все вместе, опираясь на вашу поддержку, прошли его достойно. Многое сделано по всему региону, в разных отраслях и сферах жизни», — отметил губернатор.

Он добавил, что регион выдержал все проверки на прочность: пандемию, санкции, необходимость перестраивать экономику и промышленность под нужды СВО.

Так, за пять лет вдвое увеличен ВРП, на 75% увеличен ежегодный объем инвестиций, область вошла в топ-10 нацрейтинга инвестклимата, показала один из лучших в стране темп роста промышленности по итогам прошлого года, реализуются крупные проекты: строительство метротрама, межуниверситетского кампуса.

Также благоустраиваются города, наращиваются темпы жилищного строительства, идет газификация населенных пунктов, реализуются экологические программы, наращивается соцполитика.

«Принят ряд уникальных в масштабах страны решений. Сейчас каждая вторая семья в регионе получает меры поддержки. Благодаря нашей работе на Южном Урале никто не остается один на один со своей проблемой. В том числе благодаря этой работе мы достигли наивысшего исторического значения средней продолжительности жизни в регионе», — отметил Алексей Текслер.

Область также помогает в восстановлении подшефных регионов (Волноваха, Ясиноватая).

Напомним, перед инаугурацией региональное правительство слагает свои полномочия. Алексей Текслер вновь вступит в должность губернатора 20 сентября . Церемония пройдет в оперном театре.

Следить за тем, как губернатор приносит присягу Челябинской области и южноуральцам, можно будет в прямом эфире. Трансляция будет вестись на ОТВ и 31 канале, а также на сайте 1obl.tv и в ТГ-канале «Смотри ОТВ», в социальных сетях губернатора и правительства Челябинской области, а также на ресурсах медиахолдинга «Гранада Пресс». Начало трансляции в 14 часов.