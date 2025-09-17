Алексей Текслер поблагодарил главу МЧС за внимание к Челябинской области

Руководство федерального ведомства оказывает серьезную поддержку своим коллегам в нашем регионе

Глава МЧС России Александр Куренков во время своего визита в Челябинскую области провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба правительства региона. Стороны обсудили совместную деятельность по развитию служб и защите граждан от чрезвычайных ситуаций.

Губернатор сказал, что руководство федерального ведомства поддерживает своих коллег на Южном Урале и это приносит заметные плоды.

«Благодаря этому мы реализуем много важных совместных проектов, направленных на обеспечение безопасности южноуральцев и создание комфортных условий службы пожарных и спасателей. Спасибо всем сотрудникам МЧС за мужество, слаженную работу и готовность в любой момент помочь людям в чрезвычайных ситуациях»,— отметил Алексей Текслер.

Александр Куренков поблагодарил губернатора за развитие пожарно-спасательной службы и повышение уровня защищенности. В Челябинской области при активной поддержке региона за последние несколько лет построили шесть пожарных депо. В региональное МЧС поступили пожарные рукава, ранцевые огнетушители, беспилотники.

Александр Куренков во время поездки в регион посетил Уральский учебный спасательный центр и завод «ДСТ-Урал», где производят спецтехнику.