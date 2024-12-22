Алексей Текслер поблагодарил энергетиков за надежное снабжение Южного Урала электричеством

22 декабря они отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в России отмечается День энергетика. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех, кто делает нашу жизнь светлее и ярче, а также поблагодарил их за надежное обеспечение электричеством жилых домов, соцобъектов и предприятий.

«В Челябинской области энергетическая отрасль активно развивается. На объектах генерации и в сетевой инфраструктуре внедряются новые технологии, растет использование природного газа как более экономичного и экологичного топлива, повышается уровень энергосбережения», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он пожелал работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья и счастья, а всем предприятиям энергокомплекса — развития и благополучия.

Впервые День энергетика установили в 1966 году. Дату 22 декабря выбрали потому, что в этот день в 1920 году был принят план государственной электрификации России. В 1980 году праздник постановили отмечать в третье воскресенье декабря, в 2015-м вернули ему прежнюю дату.