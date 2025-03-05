Алексей Текслер по видеосвязи принял участие в совещании президента РФ с членами правительства

На совещании обсуждали меры поддержки регионов

На совещании среди прочего обсуждали меры поддержки регионов. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что регионам предоставляется возможность списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам при условии, что не менее 50% высвободившихся средств будет направлено на проекты в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

При этом регионы с невысоким уровнем бюджетной обеспеченности могут направить средства на более широкий перечень расходов, включая достижение национальных целей развития и поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Данное предложение получило поддержку президента России Владимира Путина.

По итогам совещания Алексей Текслер (а он является руководителем Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы») отметил, что перед регионами появляются новые задачи, в связи с чем и была проработана инициатива по донастройке параметров механизма списания кредитов.

«Принятое сегодня решение позволит увеличить количество регионов, которые смогут направлять высвобождаемые средства не только на реализацию ключевых инфраструктурных проектов, но и на другие приоритетные направления, включая поддержку участников специальной военной операции», — заявил Алексей Текслер.