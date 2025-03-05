На совещании среди прочего обсуждали меры поддержки регионов. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что регионам предоставляется возможность списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам при условии, что не менее 50% высвободившихся средств будет направлено на проекты в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
При этом регионы с невысоким уровнем бюджетной обеспеченности могут направить средства на более широкий перечень расходов, включая достижение национальных целей развития и поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Данное предложение получило поддержку президента России Владимира Путина.
По итогам совещания Алексей Текслер (а он является руководителем Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы») отметил, что перед регионами появляются новые задачи, в связи с чем и была проработана инициатива по донастройке параметров механизма списания кредитов.
«Принятое сегодня решение позволит увеличить количество регионов, которые смогут направлять высвобождаемые средства не только на реализацию ключевых инфраструктурных проектов, но и на другие приоритетные направления, включая поддержку участников специальной военной операции», — заявил Алексей Текслер.