Алексей Текслер: «Пищевая индустрия Челябинской области — крепкая опора экономики»

Южный Урал — лидер в стране по производству ряда продуктов

Сегодня, 19 октября, свой профессиональный праздник в Челябинской области отмечают работники пищевой промышленности. На Южном Урале пищевая отрасль отлично развита: она не только является опорой экономики, но и полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона.

«Предприятия Южного Урала занимают лидерские позиции в стране по выпуску целого ряда продуктов: макарон, муки, круп, куриного мяса, яиц. Торговые марки наших компаний широко известны за пределами региона и страны»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С годами эта репутация только крепнет, и все благодаря ответственной работе сотрудников пищевых предприятий. Они не только улучшают качество продуктов и расширяют ассортимент, но и запускают инновационные технологии.

Отдельную благодарность губернатор выразил небольшим хозяйствам: семейным сыроварням, частным кондитерским и фермерским производствам. Предприниматели не только сохраняют традиции производства, но и создают новые уникальные бренды.

А еще они прославляют Челябинскую область далеко за пределами страны. Так, сыровары из села Архангельского в сентябре привезли из Франции три медали, которыми удостоили их сыры.

День работников пищевой промышленности отмечается в третье воскресенье октября с 1966 года. Его празднуют все, кто так или иначе связан с созданием продуктов: от инженеров до технологов.