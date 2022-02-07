Алексей Текслер передал в медучреждения Челябинской области 10 машин неотложной помощи

Автомобили приобретены на средства, собранные «Единой Россией»

Сегодня, 7 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал поликлиникам и больницам региона 10 машин неотложной медицинской помощи. Автомобили приобретены на партвзносы членов партии «Единая Россия», передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как сообщает корреспондент ИА «Первое областное», по одной машине получат городская больница № 2 Челябинска, областная больница № 3, городская детская поликлиника № 1 Копейска и районная больница Пласта. По два автомобиля получат городская детская поликлиника Миасса, городская детская больница Златоуста и центр охраны материнства и детства Магнитогорска. Кроме того, на подходе еще пять машин, уже для службы скорой помощи.

«Вы знаете, в регионе растет заболеваемость ковидом. Мы открываем новые поликлиники, уже 21 открыта. Первые из них уже приняли около 30 тысяч человек, разгружая таким образом обычные учреждения. Добавили численность бесплатных ПЦР-центров. Но выезд врача на дом по-прежнему актуален, особенно выезд врачей неотложной помощи. Машины, приобретенные партией „Единая Россия“, распределены преимущественно в детские поликлиники и больницы. Это очень важно, ведь новым штаммом, омикроном, болеют дети. Еще в конце ноября была инициатива приобрести за счет партийных взносов машины для скорой и неотложной помощи. Это первая партия, десять автомобилей. Плюс сейчас оформляется приобретение еще пяти. Они будут распределены в муниципалитеты, где сегодня есть особая потребность в скорой помощи. Будем рассматривать и другие инициативы, например волонтерского центра», — обратился губернатор Текслер к врачам, приехавшим сегодня в реготделение ЕР принимать автомобили.

Напомним, инициатива о направлении половины всех членских взносов единороссов Челябинской области за четвертый квартал 2021 года на приобретение медицинских автомобилей была утверждена президиумом региональной ЕР 2 декабря. На сегодня, таким образом, собраны средства на 15 автомобилей скорой и неотложной помощи.