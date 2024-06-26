Алексей Текслер передал новейшие беспилотники 90‑й танковой дивизии

Губернатор поблагодарил военнослужащих за их подвиг

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил командованию 90‑й танковой дивизии новейшие беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья, оптические прицелы, средства связи и другое оборудование. Передача прошла в рамках форума содействия трудоустройству и социальной адаптации участников СВО и их семей «Будущее для СВОих», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наша задача — оказывать всю необходимую помощь ребятам на линии боевого столкновения и, конечно, их родным и близким здесь, дома. Передаем самое необходимое оборудование, в первую очередь FPV‑дроны, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и многое другое. Хотел бы, вместе с этим оборудованием чтобы вы привезли на передовую и передали от нас привет, слова доброго пожелания от всех жителей Челябинской области, чтобы ребята возвращались домой живыми и, конечно, с победой», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона обратился к бойцам со словами благодарности от всех жителей и от себя лично за то, что военнослужащие делают на передовой.

«Для нас это важно, мы здесь в тылу приближаем победу, в том числе в режиме 24/7 работают все наши оборонные предприятия и, конечно, низкий поклон вам», — сказал губернатор.

В пресс-службе отметили расширение помощи участникам СВО и их семьям. Так, по решению губернатора в области увеличили региональную выплату при заключении контракта до 305 тысяч рублей. Военный госпиталь в Челябинске полностью реконструировали и оснастили его оборудованием. В этом году на передовую отправили передвижные стоматологии.