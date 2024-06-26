Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил командованию 90‑й танковой дивизии новейшие беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья, оптические прицелы, средства связи и другое оборудование. Передача прошла в рамках форума содействия трудоустройству и социальной адаптации участников СВО и их семей «Будущее для СВОих», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Наша задача — оказывать всю необходимую помощь ребятам на линии боевого столкновения и, конечно, их родным и близким здесь, дома. Передаем самое необходимое оборудование, в первую очередь FPV‑дроны, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и многое другое. Хотел бы, вместе с этим оборудованием чтобы вы привезли на передовую и передали от нас привет, слова доброго пожелания от всех жителей Челябинской области, чтобы ребята возвращались домой живыми и, конечно, с победой», — сказал Алексей Текслер.
Глава региона обратился к бойцам со словами благодарности от всех жителей и от себя лично за то, что военнослужащие делают на передовой.
«Для нас это важно, мы здесь в тылу приближаем победу, в том числе в режиме 24/7 работают все наши оборонные предприятия и, конечно, низкий поклон вам», — сказал губернатор.
В пресс-службе отметили расширение помощи участникам СВО и их семьям. Так, по решению губернатора в области увеличили региональную выплату при заключении контракта до 305 тысяч рублей. Военный госпиталь в Челябинске полностью реконструировали и оснастили его оборудованием. В этом году на передовую отправили передвижные стоматологии.