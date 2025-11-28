Алексей Текслер передал медаль «Золотая Звезда» семье Героя России Даниила Махмудова

Военнослужащий пал в боях за Авдеевку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер почтил память героически погибшего на СВО лейтенанта Даниила Махмудова и передал семье героя знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» Героя России и почетную грамоту президента России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Даниил Махмудов пал в боях за Авдеевку. Получив ранение, он остался прикрывать эвакуацию раненых бойцов взвода. Вел непрерывный огонь по противнику из пушки подбитого БТР. Спас своих товарищей, но погиб от огня вражеской артиллерии. Указом президента России Даниилу Махмудову присвоено звание Героя РФ.

«Он будет вечно жить в нашей памяти, как и все герои специальной военной операции, погибшие за Родину, павшие в боях за суверенитет и независимость нашей страны. Даниил Русланович был замечательным сыном, профессиональным военным, а главное — истинным патриотом, беззаветно преданным своей стране и народу», — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер.

Память о герое участники церемонии почтили минутой молчания.

Губернатор также передал оборудование для нужд подразделения БАРС, которое ведет поиск пропавших военнослужащих.





Представителем подразделения выступил Руслан Махмудов — отец Героя России Даниила Махмудова.

Добровольцам передали 10 квадрокоптеров с тепловизором, 10 дизельных генераторов. В июне этого года в подразделение БАРС направили 3 квадроцикла, 3 мотоцикла, квадрокоптеры, металлоискатели, дроны-камикадзе и другое имущество. В настоящий момент идет закупка 227 дронов-камикадзе «Буревестник».