Алексей Текслер передал девять Volgabus Магнитогорску

За два года город пополнился 35 новыми автобусами

Сегодня, 29 августа, губернатор Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Магнитогорск принял участие в передаче девяти автобусов среднего класса VOLGABUS муниципалитету, сообщает правительство Челябинской области.

«Мы системно и последовательно работаем над обновлением общественного транспорта в Магнитогорске. За последние годы существенно обновили и фактически уже завершили работу по обновлению трамвайного парка. Год назад мы приняли решение о создании государственного муниципального автобусного парка. 35 автобусов, включая сегодняшнюю партию автобусов VOLGABUS, Магнитогорск получил. С 1 сентября новый 49-й маршрут начнет свою работу», — отметил Алексей Текслер.

Новые автобусы выйдут на новый маршрут (№ 49), который свяжет поселки Западный и Поля Орошения. Он пройдет по улицам Грязнова и Советской через Комсомольскую площадь к первой городской больнице. И соединит правый и левый берега реки Урал.

«Челябинский завод по производству троллейбусов, электробусов должен в этом году завершить сертификацию электробусов. Мы выделили субсидию Магнитогорску уже для подготовки строительства зарядной инфраструктуры. Планируем в следующем году запустить новый маршрут с электробусами, которые производятся в Челябинской области», — пояснил губернатор.

Кроме обновления подвижного состава продолжается корректировка маршрутной сети, увеличение числа автобусных маршрутов по регулируемому тарифу.

«Мне бы хотелось поблагодарить губернатора за реализацию необходимого для жителей Магнитогорска проекта. Проблема износа общественного транспорта назрела, магнитогорцы это видят. Новый транспорт жители города уже успели оценить. Это другой уровень перевозки пассажиров, другое качество», — сказал глава города Магнитогорска Сергей Бердников.