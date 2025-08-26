Алексей Текслер передал 6 автоцистерн и 42 лодки для южноуральского МЧС

Кроме того, спасению южноуральцев будут служить квадрокоптеры, новые рукава местного производства и другое оборудование и снаряжение

Губернатор Алексей Текслер передал технику для подразделений МЧС России по Челябинской области. Она будет работать в Челябинске и Магнитогорске, в подразделениях, которые наиболее часто реагируют на вызовы. Часть техники предназначена для работы «пожарного спецназа». Во время ЧП они работают в самом пекле и спасают чужие жизни, рискуя своими.

«Новое современное оборудование помогает выиграть минуты, секунды для того, чтобы спасти жизни людей. Правительство региона делает все необходимое для оказания помощи МЧС. За последние годы это не только новая техника, новое оборудование. Пять депо пожарных были открыты в нашем регионе. И мы будем эту работу продолжать. Риски, угрозы, чрезвычайные ситуации — мы с ними сталкиваемся каждый год, и поэтому сильная материально-техническая база вкупе с профессионализмом сотрудников МЧС позволяет нам решать поставленные задачи», — сказал Алексей Текслер.





К службе приступят 6 автоцистерн, 30 весельных лодок, моторные лодки и другое оборудование и снаряжение для бойцов. Автоцистерны разной модификации, могут привезти от 3 до 5 тонн воды и подать ее с разной мощностью. В зависимости от характеристик первыми на пожар отправляют автомобили с меньшим тоннажем. Далее прибывают более вместительные автоцистерны. Об этом рассказал начальник 3-го пожарно-спасательного отряда города Челябинска Вячеслав Желтышев.





Глава региона поблагодарил сотрудников МЧС и вручил сертификаты на пожарную технику начальникам пожарных частей.

В Челябинской области в 2025 году наблюдается положительная статистика по спасенным на пожарах людям.

«По погибшим у нас минус 8% по городу Челябинску. Уверен, что та техника, которая сейчас вручается, сделает все необходимое для того, чтобы статистика спасений изменялась только в положительную сторону», — рассказал Вячеслав Желтышев.

Сотрудникам МЧС приходится реагировать не только на пожары. Свежи в памяти наводнения, подтопления, которые также стали испытанием для спасателей. В связи с этим губернатор не раз обращал внимание на соответствующее переоснащение службы. И в этот раз при осмотре автоцистерн он отметил новые насосы.





«Насос, который установлен на автоцистернах, может работать и при наводнениях, это универсальный насос. Разные ситуации бывают, эти машины помогают и эту проблему решить», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер призвал использовать все возможности местного производства пожарных автомобилей и оборудования. Так, в «параде» новой техники было место и пожарным рукавам из Еманжелинска — их также передали подразделениям МЧС.

«Это насос нарукавный, который может подавать воду двумя насосами на очень большие расстояния. Завод, который находится в Еманжелинске, производит очень качественные рукава, которые встают также на вооружение. Это собственный производитель, он защищает за свою гарантию и всегда готов поставить то необходимое оборудование, которое нам надо», — рассказал Вячеслав Желтышев.

В распоряжении главного управления МЧС есть беспилотники, которые помогают искать людей — тех, кто ушел за грибами и ягодами и заблудился. Их можно использовать и ночью, и днем — есть тепловизоры, которые это позволяют.





«У нас техника постоянно обновляется. С учетом федерального бюджета и с учетом помощи губернатора на сегодня ежедневно заступает по 26 единиц техники в городе Челябинске. Это только боевой расчет, плюс еще по 2 машины стоит в резерве. То есть 52 машины мы можем поставить в любой момент при ухудшении обстановки», — отметил начальник 3-го пожарно-спасательного отряда.

Новые машины заменят те, которые уже вырабатывают свой ресурс, но еще могут принести пользу. Автомобили старше 2007 года передадут в добровольные пожарные команды области.

Автор: Елизавета Михно, Анна Махнина