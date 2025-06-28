Алексей Текслер: перед молодежью в Челябинской области открыты все дороги

Южный Урал — регион абсолютных возможностей

Традиционно в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи. В этом году праздник выпадает на 28 июня. Пройдет он масштабно, обещают в Росмолодежи: тематический фестиваль впервые охватит все российские регионы, в том числе Челябинскую область.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что молодость — это время активного развития, и важно, чтобы сила молодежи была направлена в созидательное русло. В Челябинской области все именно так: школьники регулярно побеждают на олимпиадах, спортсмены — на соревнованиях разных уровней. Также молодые южноуральцы достигают успехов в науке, инновационном предпринимательстве, творчестве и других направлениях.

«Мы создаем условия для самореализации молодежи. В регионе действует мощная система поддержки: гранты ученым и предпринимателям, выплаты педагогам, студенческий материнский капитал, программы стажировок на предприятиях, инфраструктура для творчества и спорта. Особое внимание уделяем образованию: реализуем „Профессионалитет“, строим межуниверситетский кампус мирового уровня»,— отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что Челябинская область — это регион абсолютных возможностей и перед молодежью открыты все дороги.

«Дерзайте, творите, создавайте новое здесь, на Южном Урале! Ваши знания и энергия нужны области как никогда»,— призвал глава региона.

Кстати, День молодежи начали отмечать с 1958 года. Но датой праздника было последнее воскресенье июня. В 1993 году ее перенесли на 27 июня, а в 2023-м — на последнюю субботу первого летнего месяца.