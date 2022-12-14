«Алексей Текслер ответил на главные вопросы граждан о государственной политике» — политолог Андрей Лавров

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Андрей Лавров проанализировал ключевые темы прямой линии челябинского губернатора

14 декабря прошла прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В течение трех часов глава региона отвечал на вопросы жителей Южного Урала на самые разные темы, от нюансов мобилизации до газификации в сельской местности. Представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров полагает прошедшее мероприятие ключевым для раскрытия перед населением государственной политики.



«Данная прямая линия особенная. Да, это уже опробованный и эффективный инструмент работы губернатора с населением, но ее обычно предваряла прямая линия президента РФ. Сегодня в связи со спецоперацией и санкциями внимание президента сосредоточено на глобальных проблемах. Регионам было предложено самим выбирать сценарии этих предновогодних мероприятий — прямые линии ли, пресс-конференции или другой формат.

Задача вполне конкретная: ответить на вопросы основных социальных групп и осветить основные направления государственной политики в условиях СВО. И у Алексея Текслера получилась прямая линия всей госполитики для Челябинской области. Очень показательно моментальное включение в эфир и местных властей, и министров. Стилистика Текслера — спокойная уверенность от владения ситуацией. И, вишенкой на торте, заявление о втором сроке.

Текслер грамотно начал с обещания, что вопросов без ответов не будет. Дальше — вопросы помощи семьям мобилизованных и добровольцев, обращение самих воинов, жителей донбасской Ясиноватой, волонтеров. Затем главные традиционные вопросы людей: ЖКХ, медицина, образование. Кроме того что на прямой линии были представлены основные социальные группы, губернатор еще раз осветил все ключевые проекты региона: транспортную реформу, реновационные процессы, расселение ветхо-аварийного жилья.

Очень важно, я считаю, что отсутствует лакировка действительности, поднимались и темы, пока провалившиеся. С провалившимися главами муниципалитетов разговор будет отдельный. И очень логичное завершение с переходом на новогоднюю тематику, на жизнеутверждающее поздравление».