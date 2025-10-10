Алексей Текслер оценил значимость «Инженерных кадров России»

И пригласил участников движения на финал технологического конкурса в Челябинск

Губернатор Алексей Текслер выступил на форуме «Инженерные кадры России» в рамках Дней Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер подчеркнул роль региона как опорного края в обеспечении технологического суверенитета страны.

«Сейчас обеспечение технологического суверенитета страны — важнейший системообразующий вопрос. Целенаправленное взаимодействие промышленных предприятий, научных центров и образовательных организаций открывает новые горизонты для различных сфер промышленности», — заявил глава региона.

Алексей Текслер также отметил успешные проекты, такие как передовая инженерная школа в ЮУрГУ и создание молодежных лабораторий.

«Наша задача — думать о будущем инновационной экосистемы. Мы — сильный промышленный, инженерный регион, и мы заинтересованы в том, чтобы молодые кадры приходили на наши предприятия, реализовывали у нас свои таланты и способности. Поэтому особую роль мы отводим инженерным школам, совершенствованию технического образования, поддержке инициатив школьников», — сообщил Алексей Текслер.

12 лет правительство региона поддерживает движение «Инженерные кадры России», в котором тесно связаны промышленность, наука и образование. В мае 2026 года уже в третий раз в Челябинске пройдет финал всероссийского профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России». Алексей Текслер пригласил участников встречи на финал конкурса «ИКаР», который пройдет в Челябинске в 2026 году.