Алексей Текслер оценил воздушные пушки магнитогорских трамваев

Губернатор анонсировал покупку для города металлургов 40 вагонов в 2022 году

10 декабря губернатор Алексей Текслер работает в Магнитогорске. Вместе с главой города Сергеем Бердниковым глава региона посетил трамвайное депо и оценил последнее приобретение транспортников — 10 вагонов от УКВЗ, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Новые полунизкопольные вагоны — последняя разработка Усть-Катавского завода, модель 71‑623. Магнитогорск получил их в рамках реализации нацпроекта «Экология», недаром на бортах трамваев значится название одной из подпрограмм проекта — «Чистый воздух».

Одна из новинок в оборудовании вагона — современная система кондиционирования. Воздушные пушки в дверях отсекают от салона холодный воздух с улицы, благодаря чему удалось даже отказаться от электроподогрева сидений: тепло в вагоне обеспечивается циркуляцией горячего воздуха.

«Вы знаете, что для всех промышленных городов Челябинской области, в первую очередь для Челябинска и Магнитогорска, мы закупаем экологичный транспорт — автобусы на газомоторном топливе, современные трамваи. Это очень важно, так как ни один современный город не может развиваться без обновления системы общественного транспорта. Эти 10 вагонов — особая история, они приобретены на средства федерального бюджета. Мы уже поговорили с Сергеем Николаевичем (Бердниковым. — Прим. ред.), в следующем году увеличим темпы обновления трамвайного парка города, планируем приобрести около 40 вагонов», — рассказал Алексей Текслер.

Сергей Бердников с гордостью доложил губернатору, что обновление парка, а с 2018 года город получил уже 77 современных вагонов, уже привело к росту пассажиропотока: несмотря на увеличение числа пассажиров все больше магнитогорцев выбирают общественный электротранспорт. Также мэр сообщил, что с января власти планируют поднять зарплату водителям трамваев, так как современная техника предъявляет особые требования к квалификации работников.

«Это отличная идея! Вообще надо обратить внимание, чтобы во всех городах, где появляется новый транспорт, рос доход всех категорий работников», — одобрил Текслер.

Напомним, в этом году на УКВЗ закупили 30 трамваев для Челябинска, десять — для Магнитогорска. Кроме того, уже профинансирована закупка еще 15 трамваев для города металлургов в следующем году.