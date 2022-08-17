Алексей Текслер оценил темпы строительства новых школ в Челябинской области

К учебному году в регионе введут в эксплуатацию пять образовательных учреждений

К 1 сентября в Челябинской области запустят сразу несколько новых школ, образовательный центр и новые учебные помещения. О том, где завершились масштабные стройки, рассказал губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Современные, большие и интересно спроектированные школы в Кунашаке и Верхнеуральске. Они хорошо оснащены и, что примечательно, имеют спортивное ядро — поле для игр, окруженное легкоатлетической беговой дорожкой, а также места для метания и прыжков.

«Рад, что в 2019 году вместе с жителями приняли решения по строительству, довели дело до должного результата», — подчеркнул губернатор.

В Миассе вместе со школой сразу откроют и детский сад для 160 ребят. К началу учебного года все готово.

В этом учебном году начнутся уроки в новых школах поселка Тугайкуль (Копейск) и микрорайона «Привилегия» поселка Западный Сосновского района. А в Пласте у школы №2 появился новый корпус.

«Каждый такой объект — большое событие в жизни каждого города и района, его ждут и родители, и дети», — написал глава региона.

Резюмируя, Алексей Текслер подчеркнул, что таких темпов строительства учебных заведений в области еще никогда не было.