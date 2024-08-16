Алексей Текслер оценил результаты реконструкции домов и соцобъектов в Ясиноватой

Также в ходе поездки в ДНР губернатор поставил ряд новых задач

В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Алексей Текслер осмотрел объекты Ясиноватой, которые восстанавливает Челябинская область, а также передал коммунальную технику и спецгруз для военнослужащих.

Так, город получил три единицы коммунальной техники: вакуумную подметальную машину для уборки улиц, уборочную машину для зимнего и летнего содержания городских дорог, а также крановую установку.

Затем Алексей Текслер осмотрел многофункциональный центр Ясиноватой, который открылся в конце прошлого года на улице Орджоникидзе. Ранее здание не эксплуатировалось из-за значительных повреждений. В нем выполнен современный ремонт, установлена необходимая мебель и техника.

Далее губернатор оценил результаты реконструкции детской поликлиники. В здании восстановили поврежденные от обстрелов ВСУ участки, смонтировали кровлю и жилищно-коммунальную инфраструктуру, отремонтировали фасад и облагородили территорию. Работы завершились в прошлом году. Поликлинику оснастили медицинским оборудованием и мебелью, чтобы пациентам было комфортно получать медицинскую помощь.

Затем Алексей Текслер осмотрел здание школы № 7, в котором прошел капитальный ремонт. Сейчас школа готова принять учеников.

«Главный вопрос, который я задаю: начнется ли новый учебный год уже в очном формате? Знаю, что решение близко к принятию. Видно, что за два года многое изменилось. Самое главное — линия боестолкновения отодвинулась. Это заметно по городу: людей больше, увеличен объем поддержки, это видно и по дорогам и многому другому», — обратил внимание Алексей Текслер.

После осмотра школы глава региона ознакомился с ходом благоустройства на площади Славы. Сейчас там идет укладка тротуарной плитки.

Побывал челябинский губернатор в многоквартирных жилых домах на улице Школьной, которые реконструируют южноуральские строители.

«Два года назад из-за прямого попадания наша квартира была полностью разрушена. Сейчас тут такая красота. Хочу выразить большую благодарность, без вашей помощи тут ничего бы не было», — обратилась к Алексею Текслеру жительница одного из домов.

Алексей Текслер передал более 200 единиц специального оборудования и снаряжения для военнослужащих. Бойцы СВО получили дроны различной модификации, современные цифровые средства связи, средства РЭБ и комплектующие к ним, генераторы, детекторы дронов, приборы ночного видения, средства разведки и автозапчасти.

«Все это сейчас является самым необходимым на фронте и, несомненно, будет способствовать выполнению задач специальной военной операции и приближению нашей Победы», — прокомментировал один из бойцов.

В завершение рабочей поездки в Ясиноватой глава Челябинской области провел совещание, на котором обсудили ход восстановительных работ и планы шефской поддержки территории на следующий год.

«Задача номер один — это подготовка к зиме, к осенне-зимнему периоду. Дополнительно технику сейчас передали, ремонтно-восстановительные бригады у нас активно работают почти на 60 объектах жилого сектора», — отметил Алексей Текслер.

До конца 2024 года южноуральские строители в Ясиноватой восстановят еще четыре многоквартирных дома, 12 участков улично-дорожной сети и другие объекты, проведут капитальные ремонты сетей тепло- и водоснабжения, а также благоустройство общественных территорий.