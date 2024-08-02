Алексей Текслер оценил ход подготовки к зиме в военном городке под Чебаркулем

Прошлой зимой жители ДОСа жаловались на холод

В пятницу, 2 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Чебаркуле. Его визит начался с совещания по решению коммунальных вопросов в военном городке, передает из Чебаркуля журналист ИА «Первое областное».

На протяжении нескольких лет здесь происходят аварии на теплосетях. В этом году хозяйство начали передавать от Минобороны муниципалитету. Таким образом, стала возможна полноценная работа с коммунальной инфраструктурой ДОСа (так называют дома, где живет офицерский состав).

«Во время прошлой зимы с экстремальными морозами региональный бюджет выделил 45 миллионов рублей на приведение тепловых сетей ДОСа в порядок. В этом году городу выделена дотация — более 80 миллионов рублей. Средства пойдут на приведение в порядок тепловых сетей. Также были выделены деньги на приобретение необходимой коммунальной техники», — отметил Алексей Текслер на совещании.

Главной задачей на сегодняшний день глава региона назвал подготовку к предстоящей зиме.

«Задача серьезная, учитывая объем работ. Жалоб от жителей военного городка было много, и нам необходимо сделать все, чтобы таких проблем больше не возникало», — подчеркнул губернатор.

После совещания Алексей Текслер пообщался с жителями ДОСа. Глава региона заверил семьи военных, что меры, которые уже предприняты, позволят пройти грядущий осенне-зимний период в совершенно другом качестве. Также местные власти займутся контейнерными площадками и ремонтом дорог. После обильных ливней в городке есть подтопления. Губернатор пообещал, что воду будут откачивать, — на эти цели выделено 10 дополнительных помп.

Сегодня Алексей Текслер также посетит молочный завод и парки в Чебаркуле, побывает в районной больнице и центре патриотического воспитания.

