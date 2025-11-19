Алексей Текслер оценил перспективные ИИ-разработки на международной конференции

Губернатор выделил практичные для региона технологии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в X международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Мероприяти собрало лидеров технологического рынка и органов власти из России, Китая, Индии, США и других стран для выработки решений по развитию ИИ, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В ходе выставки глава региона ознакомился с передовыми решениями в сфере искусственного интеллекта и провел рабочие встречи, посвященные внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу Челябинской области.

«В нашем регионе создан Совет по искусственному интеллекту. Активно продвигаем ИИ в различных сферах, как в госсекторе, так и в сфере здравоохранения, в транспорте. Наши промышленные предприятия активно работают в этом направлении. Уверен, что сегодняшний форум даст дополнительный импульс развитию искусственного интеллекта в нашем регионе, внедрению самых современных технологий для улучшения качества жизни наших граждан», — подчеркнул губернатор.

Губернатор выделил ряд технологий, практичных для региона. В их числе — медицинский AI-комплекс с мобильным диагностическим модулем для ФАП, автономный шаттл Navio и AI-ассистент сервисного инженера для помощи в ремонте промышленного оборудования, созданный при участии ЧКПЗ. Еще среди перспективных проектов — платформа Process Mining для анализа бизнес-процессов, образовательный AI-помощник для преподавателей, инструмент для анализа действий спортсменов на базе нейросети «ГигаЧат» и AI-сервис для автоматизации работы МФЦ.

Особое внимание привлекла представленная на выставке Интерактивная карта Искусственного интеллекта. На ней Челябинская область представила три цифровых помощника, реализованных в области государственного управления.