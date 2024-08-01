Алексей Текслер оценил паводковую ситуацию в поселке Смородинка

Губернатор продолжает работу в Миасском городском округе

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил паводковую ситуацию в поселке Смородинка в Миассе, который топит уже несколько дней подряд. Вместе с и. о. главы города Олегом Будановым он осмотрел каскад водоемов, а также пообщался с местными жителями.

Уровень воды в каскаде водоемов Миасса пока не снижается. Накануне в Смородинке было отсыпано 4 километра дороги, ведущей на трассу М-5. Сейчас специалисты укрепляют дамбу, рядом с ней — во избежание перелива воды — проложен дополнительный обводной канал, также укрепленный бетонными плитами.

Сотрудники МЧС, спасатели Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и полицейские организовали в поселке круглосуточное дежурство.

Алексей Текслер также встретился с местными жителями, рассказал о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий паводка. Губернатор заверил в том, что всем пострадавшим от наводнения будет оказана поддержка и материальная помощь.

Ранее Алексей Текслер побывал также на подстанции «Миасс».