Алексей Текслер оценил отремонтированные трамвайные пути в Челябинске

Работа по обновлению путей в городе будет продолжена

Сегодня, 19 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по развитию трамвайного движения в Челябинске, которое состоялось в трамвайном депо № 1. После совещания глава региона лично оценил отремонтированный участок путей на улице Цвиллинга и отметил, что разница с неотремонтированными путями большая, и работа по обновлению сети в городе будет продолжена. Об этом Алексей Текслер сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Сегодня провели совещание по развитию трамвайного движения в Челябинске. Затем решил проехать на трамвае по отремонтированному участку пути на Цвиллинга и сравнить с тем, что было прежде. Чувствуется разница с теми путями, которые еще не отремонтированы. Но, понятно, что нужна еще дорегулировка. Но тем не менее видно, что очень важно продолжать эту работу. Кроме новых современных трамваев должны быть новые трамвайные пути»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, ремонт трамвайных путей на улице Цвиллинга начали в конце ноября. Завершить работы подрядчик планировал в первых числах декабря, однако потом ограничение продлили до 12 декабря. Рано утром 13 декабря, в понедельник, движение трамваев на вокзал открыли.

В начале декабря завершили ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина.

С 17 декабря ограничено движение на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской в связи с заменой трамвайных путей. Открыть участок планируют утром 24 декабря.