Алексей Текслер оценил обновленный спортивный комплекс «Горняк» в Коркино

Губернатору презентовали проект благоустройства площади перед стадионом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Коркинском районе. Город угольной добычи и производства строительных материалов приготовил для главы региона обширную программу визита. Глава района Наталья Лощинина показывает Алексею Текслеру объекты социальной сферы и благоустройства. Одним из пунктов маршрута губернатора стал стадион «Горняк», где в этом году прошли масштабные работы по обновлению.

Но первым пунктом рабочей поездки губернатора стала школа искусств города Коркино, в незапланированной точке поездки Алексей Текслер пообщался с директором образовательного учреждения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор заглянул в детскую школу искусств по пути на стадион. Здесь он пообщался с директором, осмотрел актовый зал. В школе уже готов проект ремонта на 18 млн рублей. А в актовом зале губернатор отметил необходимость замены стульев.

Стадион спортивного комплекса «Горняк» встретил делегацию современным футбольным полем, новыми беговыми дорожками и обновленной инфраструктурой. Стадион построен в 1947 году, он собирает более 94 тысяч посещений в год, притом что население всего муниципалитета — 57 тысяч. Ежегодно на стадионе проходят всероссийские и областные соревнования.

Спортивный комплекс «Горняк» является базовым комплексом для подготовки и тренировок воспитанников спортивных школ района. В прошлом году здесь обновили легкоатлетические беговые дорожки, покрыв их тартаном — веществом из синтетического каучука. В это же время были построены площадки для игры в волейбол и баскетбол на субсидию, выделенную региональным Минспортом. На стадионе планируется модернизация площадки для мини-футбола в рамках реконструкции пожарной полосы препятствий с установкой тренировочной учебной башни.

Делегация осмотрела хоккейный корт. Он был построен в 1963 году. В 2020 году АО «РМК» в сотрудничестве с хоккейным клубом «Трактор» в рамках проекта «РМК — детям» установила на стадионе новую хоккейную площадку и построила к нему необходимую инфраструктуру. Кроме того, на деньги областного бюджета в 2020 году отремонтированы фасады корта и спортивного комплекса стадиона, обновлена входная группа и ограждение «Горняка».

Алексей Текслер пообщался с детьми из местной лыжной команды. Их тренер заодно поблагодарил главу региона за обновление лыжной базы «Березка», которая даже косметический ремонт переживала последний раз пять лет назад.

Наталья Лощинина уточнила, что в муниципалитете не хватает помещений для занятий спортом. По сути заниматься негде, кроме спортзалов школ и недавно построенного ФОКа.

«Вы знаете мою позицию: муниципалитетам, которые проявляют инициативу и готовят проекты, мы всегда готовы помочь», — заметил Алексей Текслер.

Ободренная глава района рассказала также о планах создания Аллеи спорта от входной группы ДК «Горняк» до торгового комплекса «Аллея». Этого, по словам главы, требует не только концепция создания комфортной городской среды, но и соображения безопасности: у стадиона случались ДТП, под машины попадали дети-спортсмены. Наталья Лощинина представила главе региона эскиз благоустройства общественного пространства, через которое проходит и спорткомплекс «Горняк». Она рассказала, как на месте планируется обустройство полукилометровой парковки со 130 машиноместами, озеленение, установка фигур, символизирующих различные виды спорта, и организация мест отдыха.

Чтобы реализовать задумку, администрация Коркинского района хочет принять участие в федеральном конкурсе по благоустройству общественных территорий. Ряд городов Челябинской области так уже реализует проекты на средства, выигранные в конкурсе: Нязепетровск обновляет набережную, а Магнитогорск оформил прогулочную зону на одной из самых протяженных улиц города. Губернатор пообещал поддержку проекта в любом случае.