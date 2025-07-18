Алексей Текслер оценил новые дороги в Магнитогорске

Губернатор поручил строителям не забывать об интересах пешеходов

В Магнитогорске построили две четырехполосные магистральные дороги — они связывают новые микрорайоны на юге города с центром. Сегодня новую дорожную инфраструктуру оценил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще в прошлые визиты в город Алексею Текслеру докладывали: южная часть активно застраивается, заселяется и потому нуждается в новых дорогах. Спустя год с небольшим губернатор осматривает участок от шоссе Западного до улицы Татьяничевой — дорогу длиной 1,2 км построили по улице 50-летия Магнитки.

Здесь предусмотрели уличное освещение, тротуары, велодорожки и озеленение. Теперь жителям из частных поселков быстрее и комфортнее добираться до важных городских объектов: детских садов, школ, объектов допобразования. Кстати, здесь же, в южной части, строится бассейн с 50-метровыми дорожками.

Еще одна четырехполосная магистраль появилась на месте бывшего пустыря — по улице с красивым названием Радужная уже движется поток автомобилей.

Дорога разгружает основные подъезды к городу из частных поселков в южной части. Она тянется более чем на 2 км по улице Радужной от пересечения Западного шоссе и проезда от улицы Зеленый Лог до проспекта Карла Маркса. К 1 сентября строители обещают обустроить и пересечение с проспектом Карла Маркса.

Губернатор обратил внимание руководства города и подрядчиков на важность обустройства не только проезжей части, но и тротуаров.

«Помимо улиц, следует заниматься тротуарами, без этого никуда. Надо обращать на это внимание во всех районах города. Здесь будет развиваться жилищное строительство, и об удобстве граждан нужно позаботиться заранее», — отметил глава региона.

Отметим, на этой неделе внимание к Магнитогорску пристальное: в среду его посетил президент Владимир Путин, сегодня в городе работает губернатор Алексей Текслер. В планах также осмотр новой школы и центра развлечений на городском курорте «Притяжение». Кроме того, ожидается, что губернатор поздравит магнитогорцев с Днем металлурга.