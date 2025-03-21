Алексей Текслер оценил модернизацию Чебаркульской птицефабрики

В этом году предприятия произвело 84,37 млн штук яиц

Чебаркульская птицефабрика планирует увеличить эффективность и производительность благодаря инновациям. Губернатор Челябинской области посетил предприятие, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках визита глава региона уделил особое внимание новому проекту по автоматизации яйцесортировального цеха.





В марте 2024 года началась установка роботизированных систем для сбора коробок, упаковки яиц и погрузки готовой продукции. Завершение проекта и запуск программного обеспечения запланированы на первое полугодие 2025 года. Ожидается значительный рост производительности и эффективности работы предприятия благодаря этим инновациям.

Помимо этого, «Чебаркульская птица» активно участвует в реализации проекта «Кадры в АПК». В 2025 году запланирован ремонт двух школьных классов в Чебаркульском районе для создания агротехнологических профилей. Это важный шаг в профориентации школьников и подготовке кадров для аграрного сектора региона.





Губернатор подчеркнул важность модернизации сельскохозяйственного производства в Челябинской области, отметив, что внедрение инновационных технологий и забота о кадрах является залогом роста о конкурентоспособности регионального АПК.

Напомним, в ноябре 2024 года в Кизильском районе Челябинской области открыли первую площадку племенного репродуктора первого порядка по воспроизводству кур мясных пород.