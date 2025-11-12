Алексей Текслер оценил комплексное развитие и перспективы Южноуральска

Губернатор ознакомился с новым промышленным предприятием, отремонтированным стационаром и проектом реновации городского парка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Южноуральск провел областное совещание с главами муниципалитетов и оценил комплексное развитие города. Как отметил глава региона, Южноуральск демонстрирует уверенную положительную динамику по всем направлениям.

Одной из ключевых точек роста города стало новое уникальное предприятие на площадке «Форэнерго».

«Крепкая экономическая основа, появилась новая точка роста — уникальное предприятие на площадке „Форэнерго“. В будущем в Южноуральске появится мощный технопарк», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона значительную часть рабочей поездки отвел сфере здравоохранения. Он осмотрел капитально отремонтированный дневной стационар, который ждал обновления более 20 лет.

«Работу в этом направлении ведем комплексно: в Южноуральске уже отремонтированы взрослая и детская поликлиники, в планах — ремонт в самой городской больнице», — сообщил губернатор.

Алексей Текслер дал поручение Минздраву проработать вопрос ремонта круглосуточного стационара.

Перспективы развития городской среды губернатор оценил на примере парка культуры и отдыха, который в 2026 году полностью изменит облик. Проект благоустройства, включивший создание новых зон для творчества, спорта и прогулок, победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральное финансирование.

Во время визита Алексей Текслер возложил цветы к новому памятнику солдату специальной военной операции, отметив, что в Южноуральске, как и в других муниципалитетах области, помнят и чтят своих героев.

«Опыт Южноуральска — хороший пример для других территорий. За последние годы у города хорошая динамика развития по всем направлениям, важно сохранить этот импульс», — резюмировал губернатор по итогам рабочей поездки.