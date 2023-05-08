Алексей Текслер оценил ход ремонта окружного военного госпиталя в Челябинске

Глава региона пообщался с проходящими реабилитацию бойцами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход ремонта окружного военного госпиталя в Челябинске и поздравил с Днем Победы бойцов, вернувшихся с мест проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В госпитале проходят лечение военнослужащие, в том числе участники СВО из разных регионов страны. В январе Алексей Текслер посещал медучреждение. Тогда он поручил провести ремонт и обновить оборудование. На эти цели выделили деньги из областного бюджета. Сегодня глава региона посмотрел, как идет ремонт в терапевтическом и неврологическом отделениях, осмотрел новое оборудование в операционном блоке хирургического отделения и посетил инфекционное отделение.

«С удовлетворением хочу отметить, что видны изменения. Уже часть помещений отремонтированы. В этом году сделаем полный капитальный ремонт всех помещений, сейчас это обсудили с руководством госпиталя. 21 единица нового оборудования закуплена, сегодня видели уже, как в операционной все выглядит. Персонал, медицинские работники также поблагодарили, отметили, что видна разница между тем, что было и что стало», — прокомментировал Алексей Текслер.





Губернатор также отметил, что ему поступила просьба приобрести дополнительное оборудование, в том числе и новый рентген-аппарат. Глава региона заверил, что это будет исполнено. Кроме того, Алексей Текслер поручил провести благоустройство прилегающей территории медучреждения: положить новый асфальт и привести в порядок сквер.

После осмотра медучреждения губернатор пообщался с бойцами и поздравил их с Днем Победы. По поручению главы региона к 9 Мая в госпитале организовали праздничный ужин.





«Ребята боевые, многие хотят вернуться, если врачи позволят, на передовую. Горжусь ими. У всех хорошее настроение, проходят реабилитацию, лечение. Все хвалят врачей, хорошо кормят, вопросов нет. Так что буду лично курировать завершение всех работ, оказывать всю необходимую помощь», — добавил Алексей Текслер.

Напомним, ранее Алексей Текслер поздравил с наступающим Днем Победы участника Великой Отечественной войны Ивана Нежаренко. Через месяц ветерану исполнится 100 лет.