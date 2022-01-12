Алексей Текслер оценил безопасность южноуральцев в новогодние каникулы

Итоги январских праздников подведены на совещании губернатора с начальником ГУ МЧС по Челябинской области

12 января губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с начальником регионального ГУ МЧС Юрием Буренко. В обсуждении вопросов гражданской безопасности приняли также участие вице-губернатор Сергей Сушков и министр общественной безопасности области Светлана Костина, сообщает пресс-служба главы региона.



Новогодние праздники прошли относительно спокойно, полагает Алексей Текслер. Однако без эксцессов не обошлось. Так, из-за метелей временно перекрывалось движение по федеральной трассе М-5 «Урал».

Число пожаров по сравнению с январем 2020 года снизилось. Однако за каникулы огонь унес жизни восьми южноуральцев, в том числе двенадцатилетней девочки.

«Я поручил разобраться и доложить. Выяснилось, что родители ребенка злоупотребляли спиртным и даже не помнили, что в доме осталась дочь. Я давал поручение перед новогодними праздниками обойти все неблагополучные семьи и убедиться в безопасности детей. Будет проведена служебная проверка», — прокомментировал трагедию губернатор.

Обошлось без туристических ЧП: в нацпарках региона и на горнолыжных курортах все спокойно. Как доложил Юрий Буренко, сотрудники МЧС в первую неделю января контролировали 18 туристических групп (всего 278 человек), дежурили на однодневных прогулочных маршрутах, на которые за праздники вышли 1800 человек. Дополнительные спасательные посты были организованы в приюте «Гремучий ключ» на Таганае и в поселке Тюлюк, отправной точке для восхождения на Иремель.

«По компетенции МЧС праздники прошли организованно, в этом году показатели лучше. Итоги года мы обсудим на январских сборах, но статистика уже подведена: показатели гибели ниже на 4,2%, по гибели детей ниже в два раза», — резюмировал Юрий Буренко.

Впереди между тем праздник Крещения, традиционно сопровождаемый купанием в прорубях. Губернатор потребовал обеспечить безопасность жителей.

«Купели должны быть оборудованы и подготовлены; они будут открыты с 22 часов 18 января до 24 часов 19 января. Ожидается, что окунуться в крещенской воде придут не менее 20 тысяч человек. На местные администрации возложена ответственность за безопасность людей. Необходимо обеспечить дежурство медиков, спасателей, полицейских», — сообщил Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинске 18 января будут открыты шесть купелей, их адреса ранее сообщало Первое областное информагентство.