«Постарались учесть пожелания, опыт военных, оснастить аптечку тем, что реально может понадобиться. Всего в списке 21 позиция. Напоминаю, что такой комплект получит каждый наш мобилизованный»,

— уточнил губернатор.

После посещения танковой дивизии и учебного центра в Чебаркуле губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил собрать для бойцов личные аптечки. Сегодня глава региона показал в своем телеграм-канале, как продвигается дело.В состав новых комплектов вошли медикаменты, перевязочные материалы и другие изделия медицинского назначения. Наборы готовят на «Областном аптечном складе».