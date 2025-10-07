Алексей Текслер отметил вклад педагогов СПО в кадровый потенциал Южного Урала

Губернатор поздравил работников региональной системы профессионального образования

В Челябинске прошел торжественный прием, приуроченный к 85-летию системы среднего профессионального образования на Южном Урале. Губернатор Алексей Текслер лично поздравил педагогов, мастеров и руководителей колледжей, выделив их роль в укреплении экономики региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Наша система СПО ориентирована на решение приоритетных социально-экономических задач. Выполняя достойный и почетный труд подготовки кадров, вы способствуете укреплению потенциала Челябинской области. Особенно острая необходимость в этом проявляется в настоящее время: многие наши предприятия и организации нуждаются в квалифицированных кадрах», — отметил губернатор.

На сегодня более 70% девятиклассников выбирают колледжи и техникумы, где сегодня обучается свыше 100 тысяч студентов. Общий показатель занятости выпускников СПО в Челябинской области превышает 95% и является одним из максимальных в стране.

Особый импульс развитию сферы придает федеральный проект «Профессионалитет», интегрирующий учебные заведения и производства. В текущем учебном году 17 кластеров приняли 20 тысяч студентов. Уже в следующем планируется запуск еще пяти подобных центров. Первые 2 тысячи выпускников проекта успешно трудоустроены, в том числе на оборонные предприятия.

«Мы стараемся, чтобы в техникумах и колледжах нашей области были достойные условия для профессионального образования, но не менее важно поддерживать у молодежи интерес к творчеству, науке, спорту, общественной деятельности», — добавил глава региона.

В финале торжества лучшие сотрудники системы СПО были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами. Губернатор поблагодарил собравшихся за вклад в образование и воспитание нового поколения южноуральцев.