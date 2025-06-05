Алексей Текслер отметил работу силовиков в обеспечении безопасности на Южном Урале

Силовые ведомства делают все возможное для сохранения стабильной ситуации

Сегодня, 5 июня, губернатор Алексей Текслер в обращении к Законодательному собранию Челябинской области отдельно отметил слаженную работу силовиков в обеспечении безопасности в регионе.

«Все мы сегодня объединились во имя достижения общей цели — победы в специальной военной операции. Наша промышленность, органы власти, общественные организации, в целом все жители региона продолжат всемерно помогать нашей армии. Заботу и поддержку продолжим оказывать участникам СВО, членам их семей. Особое внимание уделяется сегодня обеспечению безопасности в регионе», — подчеркнул губернатор.

По его словам, у всех есть понимание, насколько сегодня много стоит вызовов и угроз.

«Наши силовики, ФСБ, прокуратура, полиция, Росгвардия и все другие структуры делают все возможное для сохранения стабильной ситуации в регионе, которая позволяет нам, как опорному региону страны, решать поставленные задачи. И мы сделаем все для победы и вместе победим. В этом нет никаких сомнений», — сказал глава региона.

Алексей Текслер напомнил, что наиболее важным событием 2024 года стали выборы президента Российской Федерации, которые состоялись в марте. Повсеместную поддержку получил курс национального лидера Владимира Путина. В сентябре на выборах губернатора южноуральцы вместе выбрали общий курс на дальнейшее развитие Челябинской области.

«Еще раз благодарю всех, дорогие земляки, за эту поддержку. Наш приоритет — это развитие России, Челябинской области, гармоничная жизнь каждого человека»,— уверен губернатор.