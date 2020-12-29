«Наша область известна в России не только развитой промышленностью, но и крупным образовательным и научно-техническим потенциалом. В регионе 28 вузов и 62 организации, которые проводят научные исследования и разработки. У нас исторически прочно связаны промышленность, образование и наука. Ярким примером тому служит проект „Белая металлургия“, который реализовала Группа ЧТПЗ. И сегодня мы видим очередную победу, с которой этот проект был связан. Я искренне поздравляю вас с этим», — сказал Алексей Текслер.
Он отметил вклад сотрудников ЧТПЗ в работу по улучшению экологичности металлургической отрасли и развитие «Белой металлургии».
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