Алексей Текслер отметил проект «Белая металлургия»

Губернатор Алексей Текслер и заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко вручили премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники сотрудникам Челябинского трубопрокатного завода

«Наша область известна в России не только развитой промышленностью, но и крупным образовательным и научно-техническим потенциалом. В регионе 28 вузов и 62 организации, которые проводят научные исследования и разработки. У нас исторически прочно связаны промышленность, образование и наука. Ярким примером тому служит проект „Белая металлургия“, который реализовала Группа ЧТПЗ. И сегодня мы видим очередную победу, с которой этот проект был связан. Я искренне поздравляю вас с этим», — сказал Алексей Текслер.



Он отметил вклад сотрудников ЧТПЗ в работу по улучшению экологичности металлургической отрасли и развитие «Белой металлургии».

