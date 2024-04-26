Алексей Текслер отметил мужество ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Катастрофа произошла 38 лет назад

Сегодня, 26 апреля, в России отмечается памятная дата — День участников ликвидации последствий и памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Она обращает людей к трагическим событиям, которые произошли на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что катастрофа унесла жизни сотен людей и вместе с тем стала символом мужества и самоотверженности ликвидаторов радиационных аварий.

«Мы отдаем дань уважения всем, кто работал в чернобыльской зоне и других опасных территориях, в том числе на территории радиоактивного загрязнения на Южном Урале. Вспоминаем всех, кто закрывал людей от беды ценой своего здоровья, а порой и собственной жизни», — сказал губернатор.

По его словам, сейчас, в сложной геополитической обстановке, эта дата служит еще и грозным предупреждением для агрессоров, которые пытаются атаковать российские атомные станции и используют мирный атом для военно-политического шантажа. Алексей Текслер подчеркнул, что это безрассудно и недопустимо.

«Будем помнить о жертвах техногенных катастроф. Низкий поклон героям-ликвидаторам. Здоровья, счастья и благополучия всем южноуральцам», — заключил губернатор.

Напомним, ночью 26 апреля 1986 года в ходе испытаний турбогенератора разрушился реактор четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Интенсивный пожар продолжался 10 суток. В последующие после аварии дни население близлежащих городов эвакуировали.