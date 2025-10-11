Алексей Текслер открыл второй модуль программы «Герои Южного Урала»

Губернатор ответил на вопросы участников проекта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии второго модуля проекта «Герои Южного Урала». Он ответил на вопросы участников программы, отметил их успехи, а также рассказал о развитии региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное»

«Уже пять человек трудоустроились в различные структуры региона, три участника программы проходят проверки и ждут своего назначения. 15 человек избраны депутатами в законодательные и муниципальные органы власти. Динамика есть, это хорошо, обучение дает результат»,— отметил Алексей Текслер.

У ветеранов СВО насыщенная программа. Они уже встретились с преподавателями РАНХиГС, некоторыми министрами, руководителями госвластей. А на следующей неделе они продолжат знакомиться с министерствами региона.

На встрече Алексей Текслер ответил на вопросы участников программы. Один из ветеранов СВО поинтересовался, как проходят Дни Челябинской области в национальном центре «Россия». Также стоял вопрос о выборах в регионе — его задал ветеран СВО Александр Заозеров. Глава региона отметил, что итоги выборов говорят об интересе жителей к политической жизни региона.

«В этом году были масштабные выборы представителей органов власти, в том числе в Законодательное Собрание региона. Если говорить про ЗСО, то в этом году 40% явка. Пять лет назад явка была 33%. Выборы показали, что в нашем регионе — стабильная политическая ситуация»,— пояснил губернатор.

Второй модуль программы посвящен теме «Экономика и финансы». Участник проекта Иван Гайдук узнал у губернатора о мерах поддержки. Так, банки готовы дать более дешевый кредит, если проект является критически важным для страны.

«Есть федеральные программы, проектное финансирование, там тоже существенная субсидия на ставку дается федеральным бюджетом. Нужно пройти отбор»,— пояснил глава региона.

Он также отметил, что у Челябинской области есть множество проектов и соглашений с Китаем. К слову, павильоны региона есть и в других странах.

«Мы открыли так называемые выставочные павильоны в Беларуси, Киргизии, Узбекистане. Это страны, где мы на постоянной основе выставляем нашу продукцию. Мы активно работаем с федеральным экспортным центром. У нас есть свой генеральный экспортный центр, который позволяет осуществлять экспорт»,— сказал он.

Ветеран СВО Павел Сагдиев, в свою очередь, поинтересовался судьбой ЧТЗ. Губернатор Алексей Текслер рассказал, что в планах сделать площадки музея СВО. А находиться они будут в челябинском Саду Победы. Там создадут полноценный мемориальный комплекс, посвященный специальной военной операции.

Напомним, проект «Герои Южного Урала» создан по инициативе губернатора. Он направлен на подготовку ветеранов СВО к руководящим должностям. К обучению приступили 60 человек, четыре из них — женщины. Участники уже завершили первый модуль и попрактиковались в министерствах.