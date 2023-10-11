Алексей Текслер открыл в Усть-Катаве долгожданный ледовый дворец

В торжественной церемонии приняли участие вдова и сын знаменитого тренера Валерия Знарка

На финал поездки в Усть-Катав губернатор Алексей Текслер оставил два спортивных объекта на базе городского многофункционального спортивного комплекса. И если работы над лыжероллерной трассой еще идут, то открытия в городе ледового дворца устькатавцы ждали долгие годы, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Лыжероллерная трасса длиной 1,5 километра проходит рядом с новеньким хоккейным кортом и административным зданием многофункционального спортивного комплекса. Работы над трассой в разгаре: запланировано установить здесь систему освещения и видеонаблюдения, смонтировать ограждение, установить скамейки, урны и озеленить территорию.

Главное внимание всего Усть-Катава вечером 11 сентября было приковано к ледовому дворцу, названному в честь тренера Валерия Знарка. Валерий Петрович в свое время не раз выводил местную команду «Вагоностроитель» в чемпионы Челябинской области, а потом много работал в известных хоккейных клубах Урала.

Разработка проекта дворца началась после первого визита Алексея Текслера в Усть-Катав в августе 2019 года. Площадь сооружения получилась 1610 квадратных метров, она включает кафе, собственно арену, раздевалки, сушилки для амуниции, трибуны и многое другое.

«Большое событие для города. Мы все долго ждали, когда появится ледовый дворец, ведь хоккей один из любимейших в Усть-Катаве видов спорта. Большая история хоккея дала великих людей, которые работали здесь. И Валерий Петрович Знарок работал много лет в городе, воспитал здесь детей — олимпийских чемпионов», — обратился к первым гостям арены Алексей Текслер.

Вдова Валерия Знарка Светлана Георгиевна заявила, что считает устькатавцев земляками: она проработала в городе учителем 21 год, и, по словам женщины, именно ее ученики помогли ей не разочароваться в профессии.

«Валерий Знарок вошел в мою жизнь в 1966 году, когда я приехала в Усть-Катав. и все началось: семья, хоккей. Он никогда, с детства, не пропускал тренировки. А арена была в Юрюзани, форма — валенки с прикрученными дутышами. И все-таки его после девятого класса заметил тренер и пригласил играть со взрослыми. Потом Валерий сам стал тренером по хоккею и футболу, был очень требовательный, но справедливый наставник. Так ждали этот дворец! И Валера ждал его. Я сейчас обновила арену (Светлана Георгиевна споткнулась, выходя на корт, но отнеслась к ситуации с юмором. — Прим. ред.) , лед хороший, крепкий. Я желаю, чтобы здесь появились новые звездочки. Грех на таком льду не добиться успеха и не прославить свой город!» — обратилась она к гостям ледового дворца.

Сын Валерия Знарка Игорь напомнил, что за последние годы в Челябинской области благодаря инициативе региональных властей появилось несколько ледовых арен. Отдельно он поблагодарил Алексея Текслера за реализацию программ по развитию не только профессионального, но и любительского спорта.

«Не одно поколение ждало этот дворец. Спасибо генеральному подрядчику, он взялся и не подвел. Мы уже прорабатываем вопрос по фигурному катанию, ищем тренера. Здесь будет центр притяжения для молодежи Усть-Катава», — пообещал глава города Сергей Семков.