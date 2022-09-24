Алексей Текслер открыл в Троицке «Расулевские чтения»

Международный форум собрал ученых и богословов из 18 стран

Сегодня, 24 сентября, в Троицке проходит международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». В церемонии открытия конференции и её пленарной части принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передаёт корреспондент ИА «Первое областное».

«Расулевские чтения» проводятся в Троицке в 11-й раз и в третий раз — в международном формате.

Алексей Текслер в своём приветственном слове отметил, что «Расулевские чтения» стали важным событием для региона, страны и значительной части исламского мира. Он напомнил, что в следующем году исполнится 190 лет со дня рождения Зайнуллы Расулева и 140 лет с момента образования троицкого медресе «Расулия».

«Я рад, что в преддверии этих знаменательный дат Челябинская область становится местом межнационального и межконфессионального диалога. Троицк вновь возвращает себе былую славу культурного и духовного центра»,— подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил за участие в конференции верховного муфтия России Талгата Таджутдина, который уже несколько дней находится на Южном Урале и накануне, 23 сентября, открыл две новых мечети в Саткинском районе.

На пленарном заседании конференции Алексей Текслер и Талгат Таджутдин вручили дипломы выпускникам медресе «Расулия» 2022 года. В 11-х «Расулевских чтениях» принимают участие учёные, богослов и духовные лидеры из 18 стран: Азербайджана, Анголы, Белоруссии, Гвинеи, Джибути, Египта, Иордании, Ирана, Казахстана, Камеруна, Конго, России, Руанды, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана и Узбекистана. Среди них — духовный лидер мусульман и потомок пророка Мухаммада Шейх Абдурраззаком Ассаиди.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислава Бедкина, активное международное участие является отличительной чертой нынешних чтений.

«Из года в год в „Расулевских чтениях“ принимают участие все больше гостей из-за рубежа. Это говорит о том, что отечественная богословская школа пользуется популярностью и интересом. И то огромное наследие, которое хранится на Южном Урале, сейчас востребовано»— подчеркнул он.

Нынешние чтения имеют подзаголовок «Этноконфессиональное сотрудничество как ответ глобальным вызовам современности». На конференции выступят 58 докладчиков.

На дискуссионных площадках участники обсудят, в частности, профилактику экстремизма и радикализма, а также взаимодействие православия и ислама.