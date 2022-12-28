Алексей Текслер открыл в Кусе новый физкультурно‑спортивный комплекс

Долгострой растянулся на 18 лет и был завершен за два года

Сегодня, 28 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл в Кусе физкультурно-спортивный комплекс «Олимп», строительство которого растянулось на 18 лет. На торжественной церемонии глава региона пообещал, что город и район продолжат развиваться: в ближайшем будущем в Кусе отремонтируют среднюю школу и школу искусств, а также построят бассейн.



Комплекс «Олимп» по-настоящему долгожданный объект. Как рассказал глава Кусинского района Юрий Лысяков, ФСК начали строить еще в 2004 году при губернаторе Петре Сумине. Была принята областная программа, по которой такие объекты должны появиться в каждом муниципалитете. Такой же, как в Кусе, комплекс начали возводить в Нязепетровске. Судьба у объектов-близнецов была одинаковой: шесть лет финансировали стройку с перебоями, а в 2011 году программа была закрыта, и работы остановились. В Кусе здание ФСК успели поднять под крышу и остеклить. До внутренней отделки и коммуникаций дело так и не дошло.

«Почти десять лет мы просто охраняли здание, чтобы не растащили. В 2020 году приехал Алексей Леонидович и принял решение, что объект нужно обязательно достраивать. Два года шли работы. В 2021 году мы получили 75 миллионов рублей, в этом — 95 миллионов. Благодаря этому завершили отделку, провели электричество, воду и тепло, а также закупили инвентарь и оборудование», — рассказал Юрий Лысяков.

В «Олимпе» еще до официального открытия начались занятия. Алексей Текслер побывал в тренажерном зале, где занимаются инвалиды, посетил универсальный игровой зал, тренировку детей по гиревому спорту и настольному теннису.

«Я очень хорошо знаю историю этого объекта и помню, что очень удивился, когда узнал, что он много лет стоит недостроенным. В Кусе богатые спортивные традиции, такой комплекс был нужен. Я очень рад, что он теперь есть», — сказал глава региона во время общения с горожанами, которые здесь уже занимаются.

На церемонии открытия губернатор назвал новый ФСК лучшим подарком кусинцам к Новому году.

«У нас был долг перед районом, и сегодня мы его вернули. Мы достроили этот объект нашими общими усилиями. Я особенно рад за детей и нашу молодежь. Собственно, люди всех возрастов смогут заниматься здесь спортом», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что в дальнейших планах завершить ремонт кусинской среднеобразовательной школы № 7, отремонтировать школу искусств № 1, а также построить бассейн, о чем давно мечтают жители района.

В день открытия в новом ФСК прошли и первые соревнования. Это были «Веселые старты» для семейных команд Кусы.