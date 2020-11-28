Алексей Текслер открыл Уральский форум о новой медиакультуре «Мёд»

Мероприятие будет проходить 28 и 29 ноября в оффлайн- и онлайн-формате.

Сегодня, 28 ноября, в Челябинске стартует форум о новой медиакультуре «Мёд». В этом году мероприятие проходит уже в пятый раз. Спикеры расскажут участникам о том, что меняется в работе медиаспециалистов со временем, что влияет на медиа вообще и как подстроиться под эти изменения и быть «как рыба в воде» в медиасфере. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме того, по видеосвязи перед участниками форума выступил полпред Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Я хочу поздравить вас с открытием пятого Уральского форума новой журналистики „Мёд“. Медиасфера играет большую роль в жизни современного человека, она становится всё более привлекательной для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей. Сегодня мы с вами все актуальные новости получаем в режиме онлайн, и отношение людей к тому или иному событию формируется под влиянием масс-медиа как основного источника информации. Решающая роль здесь принадлежит молодёжи, которая создаёт и развивает новые медиа. Уверен, что вы с пользой проведёте эти два дня и откроете перед собой новые возможности»,— сказал Владимир Якушев.

Также полпред в УрФО отметил, что настоящий профессионал в медиасфере — это человек, который разбирается в деле, которым занимается, это человек, который любит свою профессию и следит за изменениями. И самое главное, по его словам, профессионал в медиапространстве — этот тот человек, на деятельность которого не повлияли события 2020 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что, несмотря на все ограничения, форум проходит в оффлайн-формате и дарит возможность молодым специалистам пообщаться друг с другом. А онлайн-формат, в котором параллельно проходит форум, даёт возможность послушать профессионалов всем жителям Урала.

«Я лично от этого форума получаю не только возможность повзаимодействовать с вами, пообщаться, ответить на ваши вопросы, но и в практическом плане усиляю свою команду»,— отметил губернатор.

По его словам, этот год многое изменил, и этот форум даст возможность многое обсудить. Также Алексей Текслер отметил, что в будущем онлайн-формат будет всё больше использоваться во всех сферах.

«Губернатор — это такая работа, где приходится много общаться, и значительная доля такого общения — от совещания до взаимодействия с жителями — перешла в онлайн-формат. И сейчас эти возможности очень востребованы. Я нисколько не сомневаюсь в том, что благодаря вам мы будем продвигаться в этих технологиях и сможем создавать новые форматы, которые позволят нам, несмотря на то, что мы находимся в онлайн-режиме, быть ближе друг к другу»,— добавил Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что онлайн-формат никогда не заменит живого общения, но благодаря ему Челябинская область станет более гибкой и интересной во многих вопросах.

Перед началом лекций Алексей Текслер ответил на несколько вопросов участников, пообещал, что такого рода форум будет проходить в Челябинской области регулярно и отметил, что работа всех медиаспециалистов очень важна.

Напомним, медиафорум «Мёд» — это форум о том, как живет и меняется диджитал в России и как адаптироваться к трендам, которые ежедневно меняются.