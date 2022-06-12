Праздник начался с парада спортивных команд сельских поселений Сосновского района. Парад возглавил директор стадиона Андрей Полукеев. А потом над «Олимпом» подняли флаги. Эту почетную миссию доверили звезде КХЛ Антону Глинкину, рекордсменке по суточному бегу Александре Овсянниковой и чемпиону России среди слабовидящих Татьяне Сутковенко.
На открытии также присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил собравшихся с Днем России.
«Мы будем делать все, чтобы великая Россия и Челябинская область развивались», — обратился глава региона к участникам торжества.
Стадион «Олимп» — это серьезный спортивный объект, несколько футбольных полей, хоккейная площадка, беговые дорожки, сектора для занятий другими популярными видами спорта, трибуны на 600 мест.
У стадиона построена автостоянка на 49 мест и административное здание с раздевалками и пунктом проката коньков. В темное время суток стадион будут освещать прожектора с четырех высоких мачт. Также на стадионе установлены 27 камер видеонаблюдения., а рядом разбита благоустроенная прогулочная зона. Уже в этом году на территории стадиона планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
«Во время моего первого визита в Долгодеревенское ко мне подошли ребята и обратили внимание, что нет в районе стадиона. И мы построили его. Не без трудностей, приходилось менять подрядчика, но все же справились», — заметил Алексей Текслер.
Губернатор также заметил, что стадион в Долгодеревенском всегда был точкой притяжения народа. И сейчас глава региона уверен, что объект будет востребован жителями всего района.
«Мы выполнили мечты многих поколений жителей Сосновского района. Когда появляются такие объекты, Россия становится мощнее и крепче», — добавил Ваганов.
После окончания торжественной части на «Олимпе» сразу стартовали первые соревнования: от легкоатлетической эстафеты и футбола до городков. Алексей Текслер пообщался с баскетболистами, забросил мяч в кольцо. Глава района Евгений ваганов с первой попытки разнес битой городошную фигуру «пушка».
Напомним, стадион начал строиться весной 2020 года. Название «Олимп» для него выбрали онлайн голосованием. Всего в Челябинской области за последние годы отремонтировано 26 стадионов, прямо сейчас идут работы еще на восьми.