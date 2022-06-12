Алексей Текслер открыл стадион «Олимп» в Сосновском районе

Это большой спортивный объект с трибунами на 600 мест

В Долгодеревенском прошел большой спортивный праздник, посвященный открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Участвовали спортивные команды и творческие коллективы со всего района. Подробности с места событий передает журналист ИА «Первое областное».

Праздник начался с парада спортивных команд сельских поселений Сосновского района. Парад возглавил директор стадиона Андрей Полукеев. А потом над «Олимпом» подняли флаги. Эту почетную миссию доверили звезде КХЛ Антону Глинкину, рекордсменке по суточному бегу Александре Овсянниковой и чемпиону России среди слабовидящих Татьяне Сутковенко.

На открытии также присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил собравшихся с Днем России.

«Мы будем делать все, чтобы великая Россия и Челябинская область развивались»,

— обратился глава региона к участникам торжества.

Стадион «Олимп» — это серьезный спортивный объект, несколько футбольных полей, хоккейная площадка, беговые дорожки, сектора для занятий другими популярными видами спорта, трибуны на 600 мест.

У стадиона построена автостоянка на 49 мест и административное здание с раздевалками и пунктом проката коньков. В темное время суток стадион будут освещать прожектора с четырех высоких мачт. Также на стадионе установлены 27 камер видеонаблюдения., а рядом разбита благоустроенная прогулочная зона. Уже в этом году на территории стадиона планируют начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Во время моего первого визита в Долгодеревенское ко мне подошли ребята и обратили внимание, что нет в районе стадиона. И мы построили его. Не без трудностей, приходилось менять подрядчика, но все же справились»,

— заметил Алексей Текслер.

Губернатор также заметил, что стадион в Долгодеревенском всегда был точкой притяжения народа. И сейчас глава региона уверен, что объект будет востребован жителями всего района.

«Мы выполнили мечты многих поколений жителей Сосновского района. Когда появляются такие объекты, Россия становится мощнее и крепче»,

— добавил Ваганов.

После окончания торжественной части на «Олимпе» сразу стартовали первые соревнования: от легкоатлетической эстафеты и футбола до городков. Алексей Текслер пообщался с баскетболистами, забросил мяч в кольцо. Глава района Евгений ваганов с первой попытки разнес битой городошную фигуру «пушка».

Напомним, стадион начал строиться весной 2020 года. Название «Олимп» для него выбрали онлайн голосованием. Всего в Челябинской области за последние годы отремонтировано 26 стадионов, прямо сейчас идут работы еще на восьми.