Алексей Текслер открыл новый ФОК в Верхнем Уфалее

На площадках комплекса смогут заниматься дети и взрослые

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли сегодня в Верхнем Уфалее. На торжественной церемонии присутствовал губернатор Алексей Текслер.

«Этого зала очень не хватало городу. Сегодня все проблемы решены. Я рад за спортсменов — детей и взрослых, которые будут заниматься здесь спортом. Для этого есть все необходимое: просторный зал и коллектив тренеров», — отметил на церемонии губернатор.

Строительство ФОКа вели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

В новом ФОКе будут работать секции плавания, мини-футбола, баскетбола, бокса, самбо, карате, а также секция адаптивного спорта.