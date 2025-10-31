Алексей Текслер открыл движение по ключевым дорожным объектам Челябинской области

В регионе завершили строительство дороги «Красное Поле — Полетаево» и капитальный ремонт Северного моста в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии двух значимых дорожных объектов: участка автомобильной дороги «Красное Поле — Полетаево» в Челябинске и капитально отремонтированного Северного моста через реку Урал в Магнитогорске.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 5,6 километра стала важной частью малого обхода Челябинска. Она соединяет трассы М-5 «Урал» на юге и подъезд к Екатеринбургу на севере, обеспечивая транзит транспорта в обход центра города.

«Эта дорога позволит разгрузить транспортный поток в районе поселка Западный, где традиционно образуются пробки в часы пик», — отметил Алексей Текслер.





Объект оснащен современным освещением и осевым разделительным тросовым ограждением. Дорога улучшит транспортную доступность для активно развивающихся микрорайонов на западной окраине Челябинска.

В ходе телемоста с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым был открыт после капитального ремонта Северный мост через реку Урал. Путепроводу, имеющему огромное значение для города, почти 60 лет. В прошлом году его признали аварийным.

«Благодаря принятым решениям и выделенному финансированию, удалось приступить к ремонту», — подчеркнул Сергей Бердников.





Ремонт обеспечил обновление мостового сооружения при сохранении четырех полос движения. На мосту установлены новые барьерные и пешеходные ограждения, а также современное освещение.

По словам Алексея Текслера, в 2024 году в регионе привели в нормативное состояние более 700 километров автомобильных дорог. Особое внимание уделялось реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», благодаря которому улучшено состояние дорог протяженностью 224 километров.

Губернатор также анонсировал планы на следующий год.

«Мы сохраняем взятый темп дорожных работ. Особое внимание уделим дорогам на юге области, продолжим проект улицы Братьев Кашириных в Челябинске, завершим проектирование и начнем строительство малого обхода города», — подчеркнул глава региона.

Для качественного зимнего содержания дорог муниципалитетам передано 130 единиц специальной техники. Это позволит улучшить обслуживание не только автодорог, но и тротуаров, и межквартальных проездов.