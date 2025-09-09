Алексей Текслер открыл два модульных пункта полиции в магнитогорском парке «Притяжение»

И передал стражам порядка четыре машины

Во время рабочей поездки в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл два модульных пункта полиции в городском курорте «Притяжение». В церемонии также принимали участие начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев, глава Магнитогорска Сергей Бердников и генеральный директор ММК Павел Шиляев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Каждый модульный пункт включает два кабинета, санузел, помещение для приема пищи, бокс для техники, а также помещение для задержанных лиц. Установлено видеонаблюдение.

«Парк „Притяжение“ — уникальный городской курорт. Большое количество людей ежедневно приходят сюда, и очень важно обеспечить их безопасность. Поэтому сегодня открываем два пункта полиции. Они удобны и для сотрудников, и для тех, кто будет туда обращаться. Созданы все условия. Приобретен необходимый мобильный транспорт, потому что территория парка большая. Хотел бы поблагодарить главк МВД, лично Сергея Валерьевича Космачева и, конечно, ПАО „ММК“ за этот подарок городу», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также передал полицейским четыре новых автомобиля: две машины УАЗ «Патриот» и две «Лада Гранта».