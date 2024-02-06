Алексей Текслер откроет Год семьи в Челябинской области

7 февраля губернатор примет участие в телемарафоне «Все мы связаны»

В среду, 7 февраля, телеканал ОТВ проведет телемарафон «Все мы связаны», посвященный открытию Года семьи в Челябинской области. Старт мероприятию даст губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

На марафон в студию ОТВ придут семья губернатора, молодые семьи, семьи-династии, семьи участников СВО. Среди гостей, например, будет династия Титовых из Магнитогорска, которая представляла Челябинскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые». Именно там официальный старт всероссийскому Году семьи дал президент страны Владимир Путин.

Трансляция марафона начнется 7 февраля в 14:30 на сайте ОТВ, а также на официальных страницах медиахолдинга во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».