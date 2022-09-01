Алексей Текслер отчитал подрядчика за Дом культуры без крыши в Муслюмово

Строители затянули сроки сдачи объекта уже на полтора месяца

В ходе рабочей поездки по Кунашакскому району губернатор Алексей Текслер проверил, как идет строительство здания Дома культуры в селе Муслюмово. Глава региона остался недоволен темпом работ: объект должен быть сдан в ноябре, но строители еще даже не начали монтировать кровлю. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов подтвердил, что есть отставание от графика — около полутора месяцев.

Губернатор потребовал от застройщика, чтобы Дом культуры сдали в срок и, если не хватает собственных сил, привлекли субподрядчиков.

«Вы прямо с сегодняшнего дня должны усиливаться. Завтра начнутся осенние дожди, а у вас кровли нет. Все, что вы сделали, может насмарку пойти. Это никуда не годится. Объект по-настоящему долгожданный. Поэтому сдать его нужно вовремя, без срывов и без сбоев», — потребовал губернатор.

Дом культуры в Муслюмово строится по национальному проекту «Культура».

В обращении к Законодательному собранию Челябинской области в мае этого года губернатор Алексей Текслер уделил особое внимание развитию и ремонту культурных учреждений региона. Он отметил, что за три года в различных территориях области отремонтировали 69 домов культуры.