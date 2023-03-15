Алексей Текслер отчитал главу Нагайбакского района за отсутствие работы по уборке снега

На совещании с главами территорий губернатор напомнил о несчастном случае с погибшим из‑за падения льдины мальчиком

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов прокомментировал несчастный случай в Нагайбакском районе, где 10 марта ребенок погиб из-за падения ледяной глыбы с нечищеной крыши спортивного комплекса. Главе района Ивану Сурменеву Текслер указал на множество жалоб от населения, сообщает пресс-служба правительства региона.



«Иван Васильевич, на протяжении всего зимнего сезона из района было множество жалоб на качество уборки снега и наледи. Зачастую эта работа просто отсутствовала. Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу. Очевидно, что выводов сделано не было. Понятно, идет следствие, оно свои выводы сделает, непосредственные виновные понесут наказание, но также понятно: то, что произошло, — это отсутствие системной работы местной власти. Считаю, что вам нужно задуматься и сделать соответствующие выводы после такого несчастного случая», — обратился Алексей Текслер к Ивану Сурменеву.

Как сообщало ИА «Первое областное», следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика в селе Фершампенуаз. Вечером 10 марта на ребенка скатилась ледяная глыба с крыши местного ФОКа.