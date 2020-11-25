Алексей Текслер будет представлять уральские регионы на заседании НОЦа мирового уровня

Об этом объявил полпред президента Владимир Якушев.

24 ноября полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл совещание с членами Наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы». Челябинскую область представили губернатор Алексей Текслер и ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Участники совещания обсудили презентационные материалы для представления Уральского межрегионального НОЦ на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое состоится в декабре. Это будет конкурс на предоставление грантов из федерального бюджета на оказание господдержки научно-образовательным центрам в рамках реализации нацпроекта «Наука». К слову, представлять заявку на конкурсе от всех регионов УрФО будет Алексей Текслер.

«Полпред подчеркнул, что именно межрегиональное взаимодействие и заинтересованность глав всех трёх субъектов Федерации является конкурентным преимуществом», — сказано на официальном сайте полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Добавим, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» был создан в 2019 году в сотрудничестве между Курганской, Свердловской и Челябинской областями. Поданные документы для участия в предстоящем конкурсе в Минобрнауки России набрали наибольшее количество баллов. Всего же было подано на конкурс 20 заявок со всей России.