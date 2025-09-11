Алексей Текслер осмотрел обновленный Центр активного долголетия на северо‑западе Челябинска

Каждый день заведение посещают до 60 человек

Во время рабочей поездки по областному центру губернатор Алексей Текслер осмотрел обновленный Центр активного долголетия на улице Художника Русакова, 4, передает с места событий журналист ИА «Первое областное».

Центр открылся в августе для жителей серебряного возраста. Кроме того, здесь работает отделение дневного пребывания. Всего за день там проходит до 60 человек.

В центре есть физкультурный зал, комнаты психологической разгрузки, кулинарная студия, компьютерный класс, творческая мастерская. Пожилые люди могут восстановить физическую форму на тренажерах.

«У посетителей центра много возможностей. У нас даже физкультура одна содержит порядка 20 программ. Здоровая спина, пилатес, для суставов, гимнастика для глаз. Есть все виды рукоделия, прикладное творчество, кулинария», — отметила руководитель МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Курчатовского района» Ольга Головина.

Посетители центра были рады гостям. Они прочитали губернатору стихи собственного сочинения, показали поделки, созданные в творческой мастерской, и угостили чаем со свежей выпечкой.

Один из кабинетов центра отведен под службу социального такси. Есть диспетчерская, где принимают обращения людей, нуждающихся в социальной помощи.

«Специалист принимает информацию, записывает ее в журналы и обеспечивает реализацию этих потребностей для ветеранов», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Губернатор Алексей Текслер высоко оценил оснащенность центра и подчеркнул значимость создания подобных учреждений для повышения качества жизни старшего поколения.

Центр создан в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» и программы «Активное долголетие». Его цель — повышение качества жизни и увеличение продолжительности активного долголетия граждан старшего возраста.