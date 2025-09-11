Во время рабочей поездки по областному центру губернатор Алексей Текслер осмотрел обновленный Центр активного долголетия на улице Художника Русакова, 4, передает с места событий журналист ИА «Первое областное».
Центр открылся в августе для жителей серебряного возраста. Кроме того, здесь работает отделение дневного пребывания. Всего за день там проходит до 60 человек.
В центре есть физкультурный зал, комнаты психологической разгрузки, кулинарная студия, компьютерный класс, творческая мастерская. Пожилые люди могут восстановить физическую форму на тренажерах.
«У посетителей центра много возможностей. У нас даже физкультура одна содержит порядка 20 программ. Здоровая спина, пилатес, для суставов, гимнастика для глаз. Есть все виды рукоделия, прикладное творчество, кулинария», — отметила руководитель МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Курчатовского района» Ольга Головина.
Посетители центра были рады гостям. Они прочитали губернатору стихи собственного сочинения, показали поделки, созданные в творческой мастерской, и угостили чаем со свежей выпечкой.
Один из кабинетов центра отведен под службу социального такси. Есть диспетчерская, где принимают обращения людей, нуждающихся в социальной помощи.
«Специалист принимает информацию, записывает ее в журналы и обеспечивает реализацию этих потребностей для ветеранов», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.
Губернатор Алексей Текслер высоко оценил оснащенность центра и подчеркнул значимость создания подобных учреждений для повышения качества жизни старшего поколения.
Центр создан в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» и программы «Активное долголетие». Его цель — повышение качества жизни и увеличение продолжительности активного долголетия граждан старшего возраста.