Алексей Текслер осмотрел новый образовательный центр в Миассе

Школа открылась 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Миассе осмотрел новый образовательный центр в Машгородке, передает корреспондент ИА «Первое областное». Школа открылась 1 сентября. Инвестором выступила компания «Папилон». Сейчас мэрия Миасса завершает процедуру выкупа объекта. До конца 2022 года образовательный центр перейдет в собственность муниципалитета.

В школе в течение полного дня учатся 769 детей. На базе учреждения работает детский сад, куда ходят 203 ребенка в возрасте от полутора до семи лет. В дошкольном учреждении реализуется программа «От рождения до школы», также ведутся кружки дополнительного образования по рисованию, конструированию, раннему развитию и подготовке к школе. Работает секция «Футболика» для малышей 3—4 лет.

Обучение в школе организовано в первую смену, вторая половина дня занята внеурочной деятельностью, кружками, секциями, дополнительными и факультативными уроками. Старшие классы обучаются по универсальному профилю. По выбору обучающихся углубленное изучение предметов организовано по естественно-научному, физико-математическому уклону на факультативных занятиях и элективных курсах.

Общая площадь помещений для организации образовательного процесса составляет 16 тыс. кв. м. Объект состоит из пяти секций, из которых две двухэтажные, в которых размещены группы дошкольного отделения и спортивная секция; три трехэтажные секции, в которых размещено общеобразовательное учреждение. Есть столовая на 200 посадочных мест.

В образовательном центре имеются отдельные входы для дошкольников, начального звена, среднего звена. Установлена пропускная система по средствам Face ID и электронных пропусков. Созданы условия «доступной среды».