Алексей Текслер осмотрел новый культурно-досуговый центр в Увельском районе

Здание только что открыло двери для жителей села Кичигино

В Увельском районе стало больше одним культурно-досуговым центром. Дом культуры в селе Кичигино отсутствовал 23 года: прежнее учреждение уничтожил пожар, случившийся как раз на праздник 8 Марта в 1999 году, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Новый центр осмотрел губернатор Алексей Текслер. В здании есть возможности для занятий спортом, музыкой, кружковой деятельностью. Появились первые завсегдатаи: губернатор пообщался в спортзале с детской футбольной командой, в тренажерном — поздравил с наступающим праздником взрослых дам, посетил занятия юных художников, музыкантов и певцов, библиотеку и зрительный зал.

«Мы планируем в ближайшие три года отремонтировать все культурные учреждения области. В сельской местности их 283, по трети будем работать в этом году. И вот такие универсальные центры тоже будем строить. Новым ДК в Кичигино я очень доволен», — прокомментировал губернатор.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, здание в Кичигино обошлось федеральному и областному бюджетам в 116 миллионов рублей.

Отдельной темой визита Алексея Текслера в Увельский район стала реализация программ «Земский тренер». Сейчас в ней участвует 29 муниципалитетов Челябинской области, в том числе Увельский район. Муниципалитет уже получил из областного бюджета средства на повышение зарплаты 16 специалистам, местный будущий тренер учится в УралГУФКе.