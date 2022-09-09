Алексей Текслер осмотрел новый фасад дома в Тракторозаводском районе

Заодно жильцы вывалили на губернатора ворох проблем своей девятиэтажки

В канун дня рождения Челябинска губернатор Алексей Текслер проводит осмотр знаковых объектов благоустройства мегаполиса. 9 сентября глава региона начал свою поездку с осмотра обновленного фасада дома по улице Шуменской, 10, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Как доложил губернатору представитель подрядчика, кроме нового, утепленного фасада, сделанного по принципу «пирога», в доме выполнен ремонт ограждения балконов, заменены двери и окна в местах общего пользования. Обновлены входные группы. Все это, впрочем, видно невооруженным взглядом: 46-летнее здание действительно выглядит свежо, симпатично по сравнению с соседними домами-ровесниками. Стоимость работ составила 67,6 миллиона рублей.

Однако губернатор сразу заметил огрехи: у всех подъездов от лавочек остались лишь металлические каркасы, сидений на них нет. Жильцы добавили букет поводов возмущаться своим ЖЭКом и управляющей компанией: жаловались на старую дверь в бойлерную, изношенные трубы, текущую кровлю и крыс в подвале. А главное, на то, что до коммунальщиков невозможно дозвониться. Присутствующего здесь же директора УК «Жилкомсервис» Владимира Ветхова никто из обратившихся к Текслеру бабушек просто не знал в лицо.

Владимир Ветхов объяснил, что лавочки разобрали на время работ над фасадом. А на вопрос губернатора, почему же лавки до сих пор не вернулись на место, заявил, что глава региона приехал не вовремя.

«Это меня так мягко посылают? Эти жильцы — ваши наниматели и главные оценщики. Почему вы не работаете с ними?» — осведомился губернатор.

Алексей Текслер дал поручение проверить жалобы с привлечением сотрудников Роспотребнадзора и ГЖИ и предложил вернуться к фасаду, который, кстати, жильцам очень нравится.

По словам руководителя фонда регоператора капремонта МКД Виктора Тихоненко, дом на Шуменской — первая ласточка новой региональной программы ремонта общедомового имущества. В Челябинске определено несколько десятков домов, чьи фасады будут утеплены и украшены по новой технологии. Но, как ранее отмечала глава Челябинска Наталья Котова, процесс будет запускаться на каждом доме только после согласия жильцов.

Губернатор признал, что на фасад приятно посмотреть. Но попросил подходить к вопросу комплексно, чтобы под новым фасадом не копились старые проблемы.