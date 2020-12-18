Алексей Текслер осмотрел капитальный ремонт трех объектов в Магнитогорске

Губернатор результатами остался доволен

Алексей Текслер сегодня, 18 декабря, работает в Магнитогорске. Губернатор Челябинской области познакомился с результатами капитального ремонта в Центральной городской библиотеке имени Б.А. Ручьева, в «Центре охраны материнства и детства г. Магнитогорск» и в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина.

Сначала глава региона прибыл в Центральную библиотеку. По словам заведующей Элеоноры Потаповой, здание было построено еще в 70-х годах, и с того времени капитального ремонта там не проводилось. Сейчас библиотеку не узнать: теперь здание соответствует всем современным стандартам, есть условия для инвалидов и слабовидящих, автоматизировано библиотечное обслуживание, благодаря которому наличие книг можно посмотреть на компьютерном терминале. Библиотека была модернизирована благодаря нацпроекту «Культура». Также здесь намного чаще стали проходить культурно-просветительские и социально-значимые мероприятия.

Заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Бердников отметил, что в библиотеке много книг башкирских авторов, а также деталей интерьера, отсылающих к башкирской культуре.

«Это очень хорошо, что в библиотеку люди приходят не только за книгами, что это теперь и культурный центр. Тем более, у челябинской области много связей с Башкортостаном, очень нужное дело», — отметил Алексей Текслер.

В последние годы посещаемость возросла: число посещений библиотеки в год составляет 62 970 единиц. Губернатор Алексей Текслер оставил пожелание библиотеке в книге почетных гостей и оформил электронный читательский билет.

Затем глава области отправился в ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск». Алексей Текслер навещал его еще в январе, тогда же он принял решение о финансировании центра. Теперь главврач Марина Шеметова с гордостью показывает обновленное здание. Появились новые палаты для мам с детьми.

«По сравнению с тем, что было — небо и земля!», — резюмировал губернатор.

Отметим, что Центр охраны материнства и детства присоединили к Детской городской больнице Магнитогорска, для которой в 2019-2020 годах приобрели 917 единиц современного оборудования.

Алексей Текслер поинтересовался кадрами центра. По словам главврача, ремонт и новое оборудование вызвали приток специалистов, но дефицит в нескольких отделениях все равно есть. За несколько месяцев в центре в разы снизилась детская смертность.

После чего, губернатор отправился осмотреть обновленный драмтеатр имени А.С. Пушкина.

Директор Евгений Климов рассказывает, что при ремонте не стали делать массивную входную группу. Он признается, что паркет через три года необходимо будет снова менять: нынешний вышел дорогим, но некачественным.

«И внешний вид хочется отметить. Большой экран, площадь перед театром, подсветка — они преображают весь центр города. Я вчера уже оценил проведенное благоустройство. Пожалуй, это главное событие 2020 года в культуре ной жизни города», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор пообещал приехать с семьёй на какую-либо премьеру театра. Более подробно о реконструкции здания можете узнать в нашем материале.